В надземной части Мокрицы, Звездчатки содержится много йода, каротина, аскорбиновой кислоты и витамина Е, В и С, что способствует улучшению обмена веществ, сохранению молодости, улучшению состояния кожи и сосудов. Согласно исследованиям ученых, Мокрица расширяет сосуды сердца, замедляет и усиливает его сокращения, дает снижение кровяного давления. Надземную зелёную часть растения используют в пищу при приготовлении салатов в сыром виде, а в вареном виде мокрицу добавляют вместо шпината в винегреты, в борщи и как приправу ко вторым блюдам. Англичане украшают веточками мокрицы разнообразные бутерброды, это не только красиво, но и полезно. Звездчатка вкусна, если приготовить с нею пюре, для этого берут молодые листья и побеги звездчатки, обдают кипятком, измельчают, добавляют зелень, укроп с петрушкой, соль, и тушат до готовности с морковью и луком.



Лечебные свойства мокрицы помогают повысить гемоглобин, а также для очищения крови, для усиления иммунитета, она применялась при артрите, артрозе, ушибах и растяжениях, при усталости в мышцах и суставных болях. При ушибах можно просто приложить порубленную травку к больному месту, завязать платком и оставить на пару часов. При помощи мокрицы можно вылечить трещины на пятках, мозоли и натоптыши, можно нарвать мокрицу нарезать и положить в целофановые пакеты, которые надо надеть на ноги, а сверху носки, можно оставить на всю ночь.





Пельмени с мокрицей и грибами

Для начинки: пучок зелени мокрицы — 1 яйцо, головка репчатого лука, соль по вкусу, грибы: подойдут любые - Шиитаке, вешенки, шампиньоны, белые, маслята, подосиновики.



Для теста: 300 г пшеничной муки, 1 сырое яйцо, вода. Воду добавляем понемногу, чтобы получить крутое тесто. Готовое тесто накрывают целофаном и оставляют дозревать на 1 час.



Для подачи к столу: топлёное масло или сметана, веточки зелени укропа или кинзы.



Готовим начинку для пельменей: Молодую зелень мокрицы тщательно промыть и дать стечь излишкам воды, выложив мокрицу на чистое сухое полотенце. Репчатый лук мелко изрубить и обжарить на растительном масле. Нарезать и обжарить грибы, посолить, добавить поджаренный репчатый лук, измельченную мокрицу и сырое яйцо. Все тщательно перемешиваем, начинка готова.



Тесто раскатать, сделать пельмени и сварить их в подсоленной воде с лавровым листиком и можно добавить черный и душистый перец горошком. Подать пельмени с мокрицей и грибами на стол горячими со сметаной или сливочным маслом.









Овощное рагу с мокрицей, картофелем, капустой, морковью и луком

Состав: молодая зелень мокрицы, базилик, зеленый и репчатый лук; картофель, морковь и сладкий перец по 1 шт.; капуста, кабачок, сливочное масло, укроп и соль - по вкусу.

Промытую и обсушенную от воды зелень мокрицы, базилика и лука шинкуют. Все овощи моют, чистят и режут кубиками, затем помещают в глубокую сковороду и тушат с растительным маслом, за несколько минут до подачи к столу добавляют сливочное масло и соль по вкусу.





Яичница с мокрицей

На 150 г мокрицы - 20 г топленого масла, 30 г репчатого лука, 2 яйца, соль и зелень по вкусу.

Мокрицу обдать подсоленным кипятком и порубить. На сковороде слегка обжарить мелко нарезанный репчатый лук, добавить к нему подготовленную мокрицу, зелень петрушки, укропа, соль, топленое масло, все потушить. Можно всю зеленую массу залить яйцами и поджарить до готовности. А можно приготовить из яиц глазунью и подать припущенной мокрицей. Как видите, витаминное блюдо из мокрицы готовиться очень быстро.





Готовим из зелени мокрицы, салат с луком

Потребуются: молодая зелень мокрицы и зеленый лук - по 40 г; вареное яйцо и огурец по 1 шт.; сметана, укроп и соль - по вкусу.

Промытую и обсушенную от воды зелень мокрицы шинкуют, соединяют с мелко-нарезанным зеленым луком, мелко рубленным яйцом, заправляют сметаной, солят, украшают ломтиками вареного яйца, посыпают мелко нарезанной зеленью укропа.





Щи с мокрицей, морковью, капустой и сладким перцем

Ингредиенты: трава мокрицы и капуста в равных количествах; по вкусу: фасоль, сладкий перец, репчатый лук, морковь, укроп и петрушка, помидоры, растительное масло, сахар, уксус 6%, сметана, бульон.

Морковь, сладкий перец и репчатый лук нарезают кубиками, шинкуют капусту. Фасоль предварительно замачивают на ночь, морковь, капусту и лук пассеруют в растительном масле. В кипящий бульон или воду закладывают фасоль и варят до готовности, затем добавляют пассированные капусту, морковь и лук. За 5 мин до окончания варки добавляют нарезанные дольками помидоры, сладкий перец, шинкованную зелень мокрицы, зелень петрушки и укропа, соль, специи, уксус, сахар. Подают к столу щи с мокрицей горячими со сметаной.





Приправа из звездчатки

В пропущенную через мясорубку зелень звездчатки (200 г) добавить тертый хрен (2 столовые ложки), толченый чеснок (1 столовая ложка), соль и уксус (по вкусу). Использовать в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам.

Напиток из звездчатки

Пропущенную через мясорубку зелень звездчатки (200 г) и хрен (100 г) залить кипяченой водой (2 л) и настаивать 3-4 ч. Процедить через сито и добавить сахарный песок (60 г). Подавать в охлажденном виде.

Суп овощной с мокрицей, супчик со звездчаткой

Ингредиенты:

вода 0,5 л,

зонтики укропа 3-4 шт,

любые грибы: лисички, шампиньоны, вешенки, белые, подосиновики, шиитаке;

картофель 1 шт.,

морковь 100 г,

репчатый лук,

корень петрушки 15 г,

измельченная мокрица, т.е. звездчатка 150 г,

сметана 50 г,

зелень укропа и петрушки

специи по вкусу: лавровый лист, кориандр, ягоды можжевельника, перец горошком черный и душистый, паприка, бадьян



В подсоленной воде с зонтиками укропа сварить до готовности нарезанные грибы и картофель, зонтики укропа вынуть, а суп заправить пассерованными морковью, луком, корнем петрушки, добавить измельченную мокрицу, звездчатку, специи, пряности и довести суп до кипения. Перед подачей на стол в суп с мокрицей положить сметану и измельченную зелень укропа и петрушки.





Салат из звездчатки и одуванчика

Измельчить зелень звездчатки (100 г), листья одуванчика (50 г) и салата (50 г), добавить простоквашу (40 г), соль и сахар по вкусу, все перемешать.

Салат из мокрицы с помидорами

Измельчить зелень мокрицы, зелень укропа и петрушки, добавить нарезанные помидоры, сахар, бальзамический уксус, устричный соус и оливковое масло по вкусу, все перемешать.





Получение каротинной пасты

На 1 кг пасты требуется 750 г заливки.

Зелень мокрицы промыть, тщательно измельчить и растереть. Массу развести водой из расчета 1:3, процедить через марлю. Мезгу несколько раз промыть и отжать.

Полученную жидкость процедить через 3-4 слоя марли и нагреть до 80°С. При этом белковые вещества, растворённые в жидкости, свёртываются в виде сгустка и всплывают на поверхность. В этом сгустке находятся каротин, витамины Е и К. Свернувшуюся массу необходимо снять шумовкой и отжать в плотной ткани.

Чтобы сохранить каротинную пасту длительное время, её следует размазать тонким слоем на тарелке и сушить при температуре 80-100°C в течение 30-50 минут. Порошок из неё хранят в хорошо закупоренных банках в холодном тёмном помещении.

Пасту можно засолить, положив на 100 г массы 7-8 г соли. Солёную пасту нужно хранить в холодном месте. Каротинную пасту можно замариновать. Для приготовления маринадной заливки 1 стакан 8% уксуса необходимо разбавить 2 стаканами воды и к полученному раствору добавить 40 г соли. Заливку поставить на огонь, довести до кипения, затем охладить. Пасту смешать с холодной заливкой, сложить в стеклянную посуду, наполнив её доверху, и плотно закупорить.



Роллы из рисовой бумаги с креветками и мокрицей

Запеканка из кабачков и картошки.

Гратен из цукини с мокрицей.

Блины с мокрицей.

Картофельные оладьи с мокрицей

Рецепты из мокрицы.







Фотографии блюд с рецептами:

English || Супы || Вторые блюда || Салаты и закуски || Кексы и печенья || Фото всех рецептов>

Секреты молодости

Нетрадиционные методы омоложения: Мандалы || Мудры || Даосский массаж || Методы омоложения ||

Авторские блюда из даров природы